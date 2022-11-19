Днепр-1 и Шахтер в этом сезоне еще не проигрывали. Днепр за 12 матчей победил 10 раз. Шахтер же сыграл 11 матчей, но одержал всего восемь побед, поэтому и отстает от соперника на пять очков (хотя имеет матч в запасе).

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Матч Днепр-1 – Шахтер состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард". Игра начнется в 13.00.

До этого команды пять раз играли в рамках УПЛ, и все матчи закончились в пользу "горняков". А днепряне за это время всего дважды смогли забить в ворота соперников.

Особенностью этого матча является то, что Шахтер тренирует Игорь Йовичевич, который в прошлом сезоне был наставником Днепр-1, но летом со скандалом покинул команду, чтобы возглавить донецкий клуб.

Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Шахтер.