Когда деньги не главное: почему выбор Шахова пал на Зорю на фоне предложения другого клуба

Заря продолжает доукомплектовывать свой состав. Евгений Шахов стал неожиданным усилением луганской команды, хотя имел предложения от других клубов.

Выбрал перспективу, а не деньги

У Зари был неплохой конкурент в борьбе за Евгения Шахова – одесский Черноморец. Однако предложение "моряков" было менее привлекательным, чем команды из Луганска. Но речь идет не о деньгах.

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Одесситы не будут соревноваться за призовые места УПЛ, что не скажешь о Заре. По информации журналиста Михаила Спиваковского, Черноморец сразу сказал Шахову, что команда будет бороться за место в топ-10. Что касается Зари, то клуб сможет навязать борьбу даже украинским грандам – Динамо и Шахтеру за медали чемпионата Украины.

Игрок выбрал Зорю, но не из-за финансов. По более или менее равным предложениям Шахов перешел в команду, которая планирует бороться за верхние позиции в таблице. В то время как в Черноморке футболисту сказали, что команда сейчас имеет задачу финишировать в топ-10,

– рассказали в проекте "ТаТоТакое".

Сенсационный возврат Шахова в Украину