Мощное усиление в центр поля

22 сентября луганская Заря потеряла одного из своих лидеров и капитана Егора Назарина. Футболист перешел в донецкий Шахтер. В профайле Назарины появилось лого "горняков". Однако ни Заря, ни Шахтер официально не объявили о переходе.

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Интересно, что на сайте Transfermarkt нет никаких деталей трансфера.

В новом сезоне за луганскую команду Назарина провел 6 матчей, в которых отличился одним голом.



Егор Назарина – игрок Шахтера / Скриншот из УПЛ

Что известно о карьере Назарины