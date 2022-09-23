Мощное усиление в центр поля
22 сентября луганская Заря потеряла одного из своих лидеров и капитана Егора Назарина. Футболист перешел в донецкий Шахтер. В профайле Назарины появилось лого "горняков". Однако ни Заря, ни Шахтер официально не объявили о переходе.
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Интересно, что на сайте Transfermarkt нет никаких деталей трансфера.
В новом сезоне за луганскую команду Назарина провел 6 матчей, в которых отличился одним голом.
Егор Назарина – игрок Шахтера / Скриншот из УПЛ
Что известно о карьере Назарины
- Воспитанник киевского Динамо, с 2014-го выступавший за разные команды Днепра.
- Через четыре года уехал получать опыт в Бельгию в Антверпен. Но уже в начале осени 2019 вернулся в Украину ради аренды во львовские Карпаты, где проявил себя неплохо.
- После почти годовой аренды вернулся в бельгийский чемпионат, где пробыл еще месяц и был выкуплен Зареей. Второй возврат в УПЛ.
- Луганскому клубу отдал два года, откуда как раз перешел в Шахтер.