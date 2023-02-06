Защитник сборной Украины признался, почему покинул Шахтер и перешел в клуб легендарного Бекхэма

Сергей Кривцов всю карьеру отдал двум украинским клубам – запорожскому Металлургу и донецкому Шахтеру. 31 января 2023 в карьере защитника начался новый американский период.

Футболист сборной Украины отдал Шахтеру 13 лет и перебрался в США. Сергей Кривцов заключил контракт с Интером Майами до конца 2024 года. Однако у соглашения есть возможность пролонгировать сотрудничество еще на один год.

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Кривцов: Предложение поступило еще в декабре

Сергей Кривцов рассказал, что получил предложение от американского клуба, которым владеет легендарный Дэвид Бекхэм, еще в декабре, когда у УПЛ была пауза.

После разговора со своим агентом Кривцов понял, что пришел отличный момент прощаться с Шахтером и впервые в карьере покинуть украинский чемпионат. Защитник хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

"Предложение поступило еще в декабре, когда у нас была пауза в чемпионате, был отпуск. Мы переговорили с моим агентом и я понял, что для меня, наверное, это было бы лучшее решение. Тем более за всю карьеру я играл только в Украине и только в двух командах – запорожском Металлурге и Шахтере, поэтому хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате, посмотреть, как это вообще играть где-то в другом месте, поэтому я решил, что этот вариант самый лучший для меня и моей семьи", – сказав футболист.

"Мне сразу бросилась в глаза розовая форма"

Центрбек рассказал, что давно следил за Интером, ведь подписан на страницу Бекхэма в инстаграмме. Также бывший "горняк" признался, что никогда бы не мог подумать, что станет частью этого американского клуба.

Интересовался МЛС? Я давно подписан на аккаунт Бекхэма в инстаграмме, он периодически постится фото и видео о клубе Интер Майами. Вообще, мне сразу бросилась в глаза розовая форма, мне она очень понравилась, потому что необычная,

– сказал Кривцов.

Напомним, что Шахтер тепло попрощался с ветераном команды. Некоторые футболисты даже не сдержали слез. Больше всего расстроился из-за ухода защитника Тарас Степаненко и Андрей Пятов, которые дружат между собой целыми семьями.

Сам Кривцов тоже не стал сдерживать эмоции и красиво попрощался с "горняками".

31-летний футболист сразу присоединился к тренировочному процессу Интера и ждет дебюта в официальном матче за новую команду.

26 февраля Интер сыграет дома против Клуба де Фут Монреаль в рамках стартового тура лиги МЧС.