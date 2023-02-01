Первым прощание начал главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич, который поблагодарил Сергея Кривцова за проделанную работу и пожелал успехов в новой команде. Сначала защитник сдерживал слезы, но впоследствии дал волю своим эмоциям.

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Кривцов: Вы всегда будете в моем сердце

В заключение Сергей обратился к команде и поблагодарил их за 15 лет, которые он провел в донецком клубе. Кривцов заверил, что переход в Интер Майами - новая страница в его жизни, но 15 лет в Шахтере навсегда останутся в его сердце.

Спасибо, ребята. Вы всегда будете в моем сердце. Мне будет вас не хватать. Я знаю, что мы одна семья. Всем очень спасибо, но рано или поздно такие моменты приходят. И мне, к сожалению, нужно идти сейчас. Это новая страница моей жизни. Я всегда буду любить вас. Будем на связи и успехов. Мы – Шахтер,

– сказал Кривцов.

Срна: На одну легенду меньше

С прощальным словом перед командой выступил директор по футболу в Шахтере Дарио Срна. Хорват, который теперь работает в структуре "горняков", в свое время выступал на футбольном поле с Кривцовым, поэтому Срне было, что вспомнить.

Бывший капитан донецкого клуба добавил, что двери Шахтера всегда открыты перед Сергеем, переезжающим в Интер Майами.

На одну легенду меньше. Многое сделал за этот клуб. Прошли вместе многое – от Донецка до Варшавы. Сколько всего он сделал для Шахтера и Украины. Пусть идет. Кривая, дверь нашего клуба для тебя всегда открыта,

– добавил Срна.

После чего Кривцов пожал руку каждому из команды. Самым болезненным этот уход стал для его друга Тараса Степаненко, который отметил главный тренер дончан Игорь Йовичевич. Опорник не сдержал слез во время прощания, ведь оба начинали карьеру еще в запорожском Металлурге.

Также мокрые глаза были у голкипера Андрея Пятова. Все трое считают ветеранами Шахтера, прошедшие времена падений и взлетевших.

Не сдержал слез и сам Кривцов.

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