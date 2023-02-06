Футболіст збірної України віддав Шахтарю 13 років та перебрався у США. Сергій Кривцов уклав контракт із Інтером Маямі до кінця 2024 року. Однак в угоді є можливість пролонгувати співпрацю ще на один рік.

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Кривцов: Пропозиція надійшла ще у грудні

Сергій Кривцов розповів, що отримав пропозицію від американського клубу, яким володіє легендарний Девід Бекхем, ще у грудні, коли в УПЛ була пауза.

Після розмови зі своїм агентом Кривцов зрозумів, що прийшов чудовий момент прощатись із Шахтарем та вперше у кар'єрі покинути український чемпіонат. Захисник хотів спробувати свої сили в іноземному чемпіонаті.

"Пропозиція надійшла ще в грудні, коли в нас була пауза в чемпіонаті, була відпустка. Ми переговорили з моїм агентом і я зрозумів, що для мене, напевно, це було б найкраще рішення. Тим паче за всю кар'єру я грав тільки в Україні й лише у двох командах – запорізькому Металурзі та Шахтарі, тому хотів би спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Подивитися, як це взагалі грати десь в іншому місці. Тому я вирішив, що цей варіант найкращий для мене і моєї родини", – сказав футболіст.

"Мені відразу впала в око рожева форма"

Центрбек розповів, що давно стежив за Інтером, адже підписаний на сторінку Бекхема а інстаграмі. Також колишній "гірник" зізнався, що ніколи б не міг подумати, що стане частиною цього американського клубу.

Чи цікавився МЛС? Я давно підписаний на акаунт Бекхема в інстаграмі, він періодично постить фото і відео про клуб Інтер Маямі. Взагалі, мені відразу впала в око рожева форма, мені вона дуже сподобалася, бо незвичайна,

– сказав Кривцов.

Нагадаємо, що Шахтар тепло попрощався з ветераном команди. Деякі футболісти навіть не стримали сліз. Найбільше засмутився через відхід захисника Тарас Степаненко та Андрій Пятов, які дружать між собою цілими сім'ями.

Сам Кривцов теж не став стримувати емоцій та красиво попрощався з "гірниками".

31-річний футболіст одразу доєднався до тренувального процесу Інтера та чекає на дебют в офіційному матчі за нову команду.

26 лютого Інтер зіграє вдома проти Клубу де Фут Монреаль у рамках стартового туру ліги МЛС.