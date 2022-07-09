Ребров: Динамо и Шахтера не отпустят игроков бесплатно

48-летний специалист не возразил, что хотел бы снова поработать с украинскими футболистами. Сергей Ребров заинтриговал своими словами о переговорах с некоторыми игроками, но не стал раскрывать их имена.

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Наставник Аль-Айна рассказал, что получал предложения о многих футболистах Шахтера, пока действуют новое правило от ФИФА.

Конечно, мне было бы интересно поработать с украинскими игроками. Идет процесс переговоров. Я не хочу называть имена. Мне предлагали очень большое количество игроков Шахтера. С ситуацией, что ФИФА разрешила приостанавливать контракты на один год, любой клуб может брать игрока в аренду или покупать его.

– сказал Ребров.

Сергей Станиславович уверен, что ни Шахтер, ни Динамо не отпустят своих футболистов бесплатно в такую ​​страну как ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в Аль-Айн может перейти капитан Динамо Сергей Сидорчук или бывший голкипер киевлян Максим Коваль.

Аль-Айн хотел переманить полузащитника в свой клуб, но речь шла только об аренде на шесть месяцев. Вроде бы Сергей Ребров лично был заинтересован в таком переходе. Вряд ли Сидорчук захочет переходить в эмиратский чемпионат.

Сам Ребров был близок к уходу с руля Аль-Айна. Но ударил по рукам с клубом, продлив контракт еще на год. В прошлом сезоне украинский тренер привел Аль-Айн в чемпионство.