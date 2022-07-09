Ребров: Динамо та Шахтаря не відпустять гравців безкоштовно

48-річний спеціаліст не заперечив, що хотів би знову попрацювати з українськими футболістами. Сергій Ребров заінтригував своїми словами про перемовини з деякими гравцями, але не став розкривати їх імена.

До теми Реброву не під силу переманити капітана Динамо в ОАЕ

Наставник Аль-Айна розповів, що отримував пропозиції про багатьох футболістів Шахтаря, поки дії нове правило від ФІФА.

Звісно, мені було б цікаво попрацювати з українськими гравцями. Йде процес перемовин. Я не хочу називати імен. Мені пропонували дуже велику кількість гравців Шахтаря. Із ситуацією, що ФІФА дозволила призупиняти контракти на один рік, будь-який клуб може брати гравця в оренду чи купувати його,

– сказав Ребров.

Сергій Станіславович впевнений, що ні Шахтар, ні Динамо не відпустить своїх футболістів безкоштовно у таку країну, як ОАЕ.

Раніше повідомлялось, що в Аль-Айн можуть перейти капітан Динамо Сергій Сидорчук або колишній голкіпер киян Максим Коваль.

Аль-Айн хотів переманити півзахисника у свій клуб, але мова йшла лише про оренду на шість місяців. Начебто Сергій Ребров особисто був зацікавлений у такому переході. Навряд Сидорчук захоче переходити в еміратський чемпіонат.

Сам Ребров був близький до відходу з керма Аль-Айна. Але вдарив по руках із клубом, продовживши контракт ще на один рік. У минулому сезоні український тренер привів Аль-Айн до чемпіонства.