Главному тренеру киевского Динамо сделают операцию из-за коксартроза – износа и разрушения хрящевой ткани тазобедренного сустава, который приводит к боли в бедре, который уже давно беспокоит "Мистера". Поэтому хирурги должны сделать футбольному наставнику эндопротезирование (установку нового искусственного сустава).

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Серьезная причина отсрочки операции

Ожидалось, что оперативное вмешательство пройдет сразу после украинского "классического" против Шахтера. Но операцию пришлось кое-что отложить.

Луческу сначала нужно было произвести замену коронарного стента. Ведь наставник киевлян перенес два предынфарктные состояния – в 1992-м и 2009-м годах. После чего "Мистера" требуется определенное время для восстановления. Тогда врачи смогут приступать к эндопротезированию.

Операция Луческу была перенесена на 1 мая.

Пока Луческу будет восстанавливаться, командой будет руководить Александр Шовковский на пару с еще одной легендой Динамо Олегом Гусевым.

Уже 28 апреля болельщики увидят команду в официальном матче УПЛ под их руководством. Динамовцы сыграют на выезде против одного из аутсайдеров чемпионата Металлиста. Начало встречи в 13:00.

Динамо же идет на 4 позиции, имея в своем активе 41 балл. Что на 5 очков меньше, чем у третьей луганской Зари.