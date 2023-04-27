Главному тренеру киевского Динамо сделают операцию из-за коксартроза – износа и разрушения хрящевой ткани тазобедренного сустава, который приводит к боли в бедре, который уже давно беспокоит "Мистера". Поэтому хирурги должны сделать футбольному наставнику эндопротезирование (установку нового искусственного сустава).
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Серьезная причина отсрочки операции
Ожидалось, что оперативное вмешательство пройдет сразу после украинского "классического" против Шахтера. Но операцию пришлось кое-что отложить.
Луческу сначала нужно было произвести замену коронарного стента. Ведь наставник киевлян перенес два предынфарктные состояния – в 1992-м и 2009-м годах. После чего "Мистера" требуется определенное время для восстановления. Тогда врачи смогут приступать к эндопротезированию.
Операция Луческу была перенесена на 1 мая.
Пока Луческу будет восстанавливаться, командой будет руководить Александр Шовковский на пару с еще одной легендой Динамо Олегом Гусевым.
Уже 28 апреля болельщики увидят команду в официальном матче УПЛ под их руководством. Динамовцы сыграют на выезде против одного из аутсайдеров чемпионата Металлиста. Начало встречи в 13:00.
Динамо же идет на 4 позиции, имея в своем активе 41 балл. Что на 5 очков меньше, чем у третьей луганской Зари.
- Напомним, что Луческу возглавляет киевский клуб с июля 2020 года. "Мистер" провел во главе команды уже 103 матча (34 – в текущем сезоне-2022/2023).
- Его контракт с киевлянами истекает 30 июня 2024 года, но все больше слухов появляется вокруг его возможного ухода из Динамо.
- Последний матч Динамо под руководством Мистера до его операции закончился ничьей 1:1 в Киеве против Шахтера. Авторами председателей стали Тарас Степаненко и Александр Андриевский. Бывший футболист "бело-синих" Александр Алиев раскритиковал украинское "классическое".