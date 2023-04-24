Украинское "классическое" против Шахтера стало последним для "Мистера" во главе команды в сезоне-2022/2023. Далее Мирчу Луческу ждет операция и больничный. Румынскому специалисту сделают хирургическое вмешательство из-за коксартроза – износа и разрушения хрящевой ткани тазобедренного сустава, которое приводит к боли в бедре, который просто не дает нормально передвигаться.

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Наставнику Динамо сделают эндопротезирование (установление нового искусственного сустава). Поэтому до конца сезона 2022/2023 киевлянами будет руководить его помощник и легендарный в прошлом голкипер Динамо, сборной Украины Александр Шовковский.

Вацко: Я свечу не держал, пересказываю кулуарщину

Блогер и известный комментатор Виктор Вацко рассказал, что слышал шансы Шовковского полноценно возглавить команду в будущем. Как выплыло из кулуаров, шансов у СаШо, чтобы стать новым главным тренером "бело-синих" не так много.

Мне кулуарно несколько человек рассказывало, что братья Суркисы не видят Шовковского будущим главным тренером Динамо. Я свечу не держал, пересказываю кулуарщину. С одной стороны не видят Шовковского будущим главным тренером Динамо, а с другой именно его назначают фактически исполняющим обязанности,

– сказал Вацко.

Динамо в текущем сезоне идет на 4-й позиции, отставая от третьей звезды на 5 баллов. В крайнем поединке киевляне расписали как раз мировую с лидером УПЛ Шахтером 1:1.

Впереди у столичного клуба еще 8 матчей в УПЛ-2022/2023. В ближайшем из них динамовцы уже под руководством Шовковского сыграют против харьковского Металлиста. Поединок состоится 28 апреля.

Любопытно! Александр Шовковский пришел на тренерский мостик "Мистера" в Динамо только в январе 2023 года. А вот контракт Луческу с киевлянами рассчитан до конца июня 2024 года. Команда под его руководством провела уже 104 матча.