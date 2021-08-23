Почему Марлоса и Мораеса не будет в сборной Украины: ответ Петракова

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что не собирается вызывать в национальную команду хавбека Марлоса и форварда Жуниора Мораеса.

Марлос ранее подтвердил, что завершил карьеру в сборной.

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"Марлос? Он очень помог в свое время. И сборной, и Шевченко. В то время он был очень полезен. Такая техника. А сейчас, выходя на 15 минут... и это закроет дорогу своему футболисту. Я не националист, но вы понимаете , что я хочу сказать", – сказал Петраков.

"Мораесу будет 35 лет, Марлосу 33 года. Им спасибо, что помогли, но есть наши ребята, им дорога", – подытожил тренер.

Что известно о назначении Петракова