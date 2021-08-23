Почему Марлоса и Мораеса не будет в сборной Украины: ответ Петракова
23 августа 2021 , 08:54Читати новину українською
Источник:Великий футбол
Новый тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что не собирается вызывать в национальную команду хавбека Марлоса и форварда Жуниора Мораеса.
Марлос ранее подтвердил, что завершил карьеру в сборной.
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"Марлос? Он очень помог в свое время. И сборной, и Шевченко. В то время он был очень полезен. Такая техника. А сейчас, выходя на 15 минут... и это закроет дорогу своему футболисту. Я не националист, но вы понимаете , что я хочу сказать", – сказал Петраков.
"Мораесу будет 35 лет, Марлосу 33 года. Им спасибо, что помогли, но есть наши ребята, им дорога", – подытожил тренер.
Что известно о назначении Петракова
- 18 августа УАФ официально объявила об Александре Петракове на посту тренера сборной Украины.
- 64-летний наставник в короткий срок должен ознакомиться со сборной ближе. Уже 1 сентября его ждет первый экзамен в отборе на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Украина сыграет против Казахстана. А уже 4 сентября наши ребята сыграют против французов – действующих чемпионов мира.