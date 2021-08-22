Петраков: Я себе поставил задачу
В первых трех турах украинцы сыграли вничью против Франции, Финляндии и Казахстана. Сборная Украины оказалась в трудном положении, ведь любая следующая неудача может помешать команде выйти на ЧМ-2022.
Кстати Тренер Черноморца Анненков будет работать с Петраковым в сборной Украины
Наставник сборной Украины Александр Петраков заявил, что он поставил себе задачу вывести команду на Мундиаль в Катаре.
Я себе поставил задачу. Я уже давно работаю – мне неинтересно это, если никуда не выйти. Мне интересны финальные стадии чемпионатов Европы и мира. Мои помощники и мы всегда туда попадали, иначе – неинтересно. Задача одна – попасть в Катар,
– заявил Петраков.
- Александр Петраков ночью 18 августа возглавил сборную Украины после Андрея Шевченко. Последний неожиданно объявил 1 августа, что у него закончился контракт с УАФ.
- Как тренер Петраков известный по работе в юношеских сборных Украины. В 2018 году Петраков завоевал со сборной Украины U-19 "бронзу" на чемпионате Европы.
- Уже через год подопечные Петракова стали чемпионами мира U-20 в Польше.
- Первый матч во главе сборной Украины Петраков проведет 1 сентября на выезде против Казахстана. 4 сентября "сине-желтых" предстоит встреча в Киеве с чемпионами мира французами.