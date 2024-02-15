Легионеры Днепра-1 отказываются возвращаться в Украину: почему бразильцы устроили демарш
Источник:Fcdnipro.com
Один из лидеров УПЛ сезона-2023/2024 Днепр-1 продолжает свою подготовку в Турции. 16 февраля команда проведет заключительный спарринг против латвийского РФШ.
Несмотря на подготовку появилась информация о кадровой проблеме в команде. Сразу трое бразильцев отказываются возвращаться в Украину после зарубежных сборов.
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Речь идет о Витиньо, Гильерме Варжао и Маркосе Андре.
Легионеры беспокоятся о своей безопасности, ведь Днепр-1 базируется в Днепре, который едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов.
Отметим, что по этой причине днепряне уже теряли своих иностранных игроков.Обратите внимание! Уже 25 февраля днепряне домашним матчем против Миная возобновят для себя сезон-2023/2024 в УПЛ. Поединок начнется в 13:00 и откроет субботнюю программу 18-го тура.
Первую часть сезона подопечные Юрия Максимова закончили на 2-м месте турнирной таблицы, набрав 34 балла в 17-ти турах. Столько же очков у неожиданного лидера УПЛ Кривбасса.
Что известно о легионерах, которые отказываются от возвращения в Украину
- 19-летний полузащитник Витиньо пребывает в Днепр-1 на правах аренды до конца текущего сезона-2023/2024. После чего вернется в бразильский Атлетико Минейру. В футболке украинского клуба провел 8 матчей.
- 20-летний нападающий Маркос Андре, как и Витиньо, пребывает в аренде в украинском клубе до конца этого сезона. Футболист, права которого принадлежат бразильскому Ретро, принял участие в 2-х поединках днепрян в УПЛ.
- Что касается Гильерме Варжао, то 20-летний правый защитник выступает за Днепр-1 U-19 на полноценной основе (с марта 2023-го). Отыграл 29 матчей.