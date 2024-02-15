Несмотря на подготовку появилась информация о кадровой проблеме в команде. Сразу трое бразильцев отказываются возвращаться в Украину после зарубежных сборов.
Вот так Получили официальное разрешение: клуб УПЛ сообщил о долгожданном возвращении фанатов на трибуны
Кто боится войны в Украине
Речь идет о Витиньо, Гильерме Варжао и Маркосе Андре.
Легионеры беспокоятся о своей безопасности, ведь Днепр-1 базируется в Днепре, который едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов.
Отметим, что по этой причине днепряне уже теряли своих иностранных игроков.
Первую часть сезона подопечные Юрия Максимова закончили на 2-м месте турнирной таблицы, набрав 34 балла в 17-ти турах. Столько же очков у неожиданного лидера УПЛ Кривбасса.
Что известно о легионерах, которые отказываются от возвращения в Украину
- 19-летний полузащитник Витиньо пребывает в Днепр-1 на правах аренды до конца текущего сезона-2023/2024. После чего вернется в бразильский Атлетико Минейру. В футболке украинского клуба провел 8 матчей.
- 20-летний нападающий Маркос Андре, как и Витиньо, пребывает в аренде в украинском клубе до конца этого сезона. Футболист, права которого принадлежат бразильскому Ретро, принял участие в 2-х поединках днепрян в УПЛ.
- Что касается Гильерме Варжао, то 20-летний правый защитник выступает за Днепр-1 U-19 на полноценной основе (с марта 2023-го). Отыграл 29 матчей.