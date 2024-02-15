Несмотря на подготовку появилась информация о кадровой проблеме в команде. Сразу трое бразильцев отказываются возвращаться в Украину после зарубежных сборов.

Вот так Получили официальное разрешение: клуб УПЛ сообщил о долгожданном возвращении фанатов на трибуны

Кто боится войны в Украине

Речь идет о Витиньо, Гильерме Варжао и Маркосе Андре.

Легионеры беспокоятся о своей безопасности, ведь Днепр-1 базируется в Днепре, который едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов.

Отметим, что по этой причине днепряне уже теряли своих иностранных игроков.

Обратите внимание! Уже 25 февраля днепряне домашним матчем против Миная возобновят для себя сезон-2023/2024 в УПЛ. Поединок начнется в 13:00 и откроет субботнюю программу 18-го тура.

Первую часть сезона подопечные Юрия Максимова закончили на 2-м месте турнирной таблицы, набрав 34 балла в 17-ти турах. Столько же очков у неожиданного лидера УПЛ Кривбасса.

Что известно о легионерах, которые отказываются от возвращения в Украину