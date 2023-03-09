25-річна тенісистка поплатилась за свої безглузді вчинки. Генеральний секретар Олімпійського комітету Латвії (ЛОК) Карліса Лейнієкса повідомила, що Єлєну Остапенко позбавили державного фінансування за підсумками засідання правління організації.

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Буде знати, як грати з ворогами

Також таке покарання отримали двоє велосипедистів Том Скуїнас та Крістас Нейланда т та ще двоє тенісисток – Даніела Вісмане і Дар'я Семеністая. Однак ім'я Остапенко є найгучнішим серед цієї когорти спортсменів.

Усі вони брали участь у комерційних змаганнях зі спортсменами країн-агресорів – Росії та Білорусі.

Цікаво, що Остапенко непогано так всілась на два крісла. Вона заробила гроші на змаганнях з "колегами по цеху" з Росії та Білорусі та виступає у парі з українською тенісисткою Людмилою Кіченок у турнірах парного розряду.

Саме ця українського-латвійська пара зіграє у парному розряді турніру Індіан-Веллс у США. У першому матчі Людмила Кіченок та Остапенко зустрінуться з іншим дуетом, де грає інша українка, Марти Костюк та Єлени Габріели Русе із Румунії. Початок матчу 10 березня. Орієнтовний час зустрічі о 21:00 за Києвом.

Що відомо про Єлєну Остапенко

Латвійська тенісистка, яка посідає 25-те місце у світовому рейтингу WTA.

У 2023 році заробила понад 500 тисяч доларів призових, але не завоювала жодного трофея. Оформила 9 перемог при 6 поразках.

Загалом за кар'єру Остапенко підійняла над своєю головою 5 титулів та заробила понад 12 мільйонів доларів призових.

До слова. 10 березня Остапенко ще й проведе одиночний матч на Індіан-Веллс. Її суперницею буде білоруска Алєксандра Сасновіч.