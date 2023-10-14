32-летний центральный защитник покинет расположение национальной команды после матча против Северной Македонии, который состоится 14 октября в Праге. Сергей Кривцов выбыл из игры из-за мышечного повреждения задней поверхности бедра.

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Опыт в центре защиты не помешал бы

На предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров рассказал о кадровой потере. По его словам, у футболиста есть повреждение, которое у него было еще в США.

Защитник вернется в клуб, где будет восстанавливаться от травмы.

К слову. За спиной Сергея Кривцова 35 официальных матчей за сборную Украины. Выступает за главную команду страны по футболу с 2011 года.

Только 8 октября Кривцов провел полный матч за Интер Майами против Цинциннати, закончившийся минимальным поражением команды Сергея 0:1.

Интер упустил все шансы на плей-офф, а в текущем сезоне клубу осталось провести лишь две встречи против Шарлотт (19-го и 22-го октября). Украинец провел в этом сезоне за клуб из Майами 37 матчей (1 гол и 1 ассист).

Отметим, что номинально "домашний" поединок сборной Украины против македонцев состоится на чешском стадионе "Epet Arena" 14 октября в 16:00. Это будет очень важная игра для обеих сборных, учитывая ситуацию в группе. Сразу три национальных команды имеют в своем активе по 7 баллов. Речь идет об Италии, Украине и Северной Македонии, которые занимают со 2-го по 4-е место соответственно.

Поэтому подопечным Реброва нужно побеждать в ближайшем матче. После чего украинцы 17 октября будут гостить на поле Мальты.