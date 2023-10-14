32-річний центральний захисник покине розташування національної команди після матчу проти Північної Македонії, який відбудеться 14 жовтня у Празі. Сергій Кривцов вибув із гри через м'язове ушкодження задньої поверхні стегна.

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Досвід у центрі захисту не завадив би

На передматчевій пресконференції Сергій Ребров розповів про кадрову втрату. За його словами, футболіст має ушкодження, яке у нього було ще у США.

Захисник повернеться до клубу, де відновлюватиметься від травми.

До слова. За спиною Сергія Кривцов 35 офіційних матчів за збірну України. Виступає за головну команду країни з футболу з 2011 року.

Лише 8 жовтня Кривцов провів повний матч за Інтер Маямі проти Цинциннаті, який закінчився мінімальною поразкою команди Сергія 0:1.

Інтер втратив усі шанси на плей-офф, а у поточному сезоні клубу залишилось провести лише дві зустрічі проти Шарлотт (19-го та 22-го жовтня). Українець провів у цьому сезоні за клуб із Маямі 37 матчів (1 гол та 1 асист).

Відзначимо, що номінально "домашній" поєдинок збірної України проти македонців відбудеться на чеському стадіоні "Epet Аrеnа" 14 жовтня о 16:00. Це буде дуже важлива гра для обох збірних, враховуючи ситуацію у групі. Одразу три національні команди мають у своєму активі по 7 балів. Мова йде про Італію, Україну та Північну Македонію, які посідають із 2-го по 4-те місце відповідно.

Тому підопічним Реброва потрібно лише перемагати у найближчому матчі. Після чого українці 17 жовтня гостюватимуть на полі Мальти.