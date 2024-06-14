У четвер, 13 червня, Едін Терзіч несподівано покинув пост головного тренера Боруссії Дортмунд. Наставник та клуб достроково розірвали контракт.

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Чому Терзіч пішов з Боруссії Дортмунд

За інформацією німецького видання причиною став давній конфлікт наставника з Матсом Гуммельсом. Захисник "джмелів" неодноразово протягом сезону-2023/2024 провокував конфлікти з тренером через його тактичний вибір доти, доки Терзіч практично не втратив авторитет серед своїх підопічних.

Загострення ситуації сталося напередодні фіналу Ліги чемпіонів. Матс Гуммельс в інтерв'ю Bild відкрито почав критикувати Едіна Терзіча та його стиль гри. Зокрема гравець "джмелів" перетягнув на свій бік велику кількість одноклубників, поставивши методи тренера під сумнів. Саме тому, через втрату авторитету серед підопічних, Едін Терзіч прийняв рішення покинути клуб.

Однак попри розірвання контракту з тренером, Боруссія Дортмунд оголосила, що не збирається продовжувати угоду з Матсом Гуммельсом, який є ветераном команди. Все через те, що керівництво команди засудило його дії і визнало, що він не мав вчиняти так, як вчинив.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Матс Гуммельс зіграв за "джмелів" 40 матчів, у яких забив 4 голи та відзначився однією результативною передачею.

Тренерський досвід Терзіча в Боруссії Дортмунд

Він очолив команду у 2020 році. Робота з "джмелями" стала для нього першим досвідом у тренерській кар'єрі. Під його керівництвом команда завойовувала срібні медалі Бундесліги та зіграла у фіналі Ліги чемпіонів, а також виграла Кубок Німеччини у 2021 році.

Терзіч мав контракт з Боруссією Дортмунд до 2025 року. Однак клуб погодився на дострокове розірвання угоди.

Відзначимо, що у сезоні-2023/2024 Боруссія Дортмунд завершила виступи у Бундеслізі на 5 місці.