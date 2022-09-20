Манчестер Юнайтед слег после матча Лиги Европы

12 футболистов и персонал клуба из Манчестера на время выбыли из тренировочного процесса. Все из-за массового отравления в расположение английского клуба после матча группового раунда Лиги Европы с Шерифом.

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После возвращения в Англию игроки и работники пожаловались на самочувствие. Скорее всего, представители "красных дьяволов" отравились едой в Кишиневе или на борту самолета.

В Манчестер Юнайтед не собираются забывать эту ситуацию, а проведут расследование большого отравления футболистов и персонала.

Отметим, что поединок в Молдове завершился победой МЮ со счетом 0:2. Голы за англичан забивали Джейдон Санчо и Криштиану Роналду.

МЮ после двух матчей идет вторым в группе "Е", имея в своем активе 3 очка. Напомним, что в первом туре подопечные Эрика тен Гага неожиданно дома проиграли Реал Сосьедад (0:1).

После матча в Лиге Европы Манчестер Юнайтед должен был сыграть в чемпионате с Лидсом, но поединок АПЛ был перенесен из-за смерти Ее Величества, покинувшего этот мир 8 сентября.