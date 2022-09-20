Манчестер Юнайтед зліг після матчу Ліги Європи

12 футболістів та персонал клубу з Манчестера на деякий час вибули з тренувального процесу. Все через масове отруєння у розташування англійського клубу після матчу групового раунду Ліги Європи з Шерифом.

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Після повернення в Англії гравці та працівники поскаржились на самопочуття. Швидше за все, що представники "червоних дияволів" отруїлись їжею у Кишиневі або на борту літака.

У Манчестер Юнайтед не збираються забувати цю ситуацію, а проведуть розслідування щодо великого отруєння футболістів та персоналу.

Відзначимо, що поєдинок у Молдові закінчився перемогою МЮ з рахунком 0:2. Голи за англійців забивали Джейдон Санчо та Кріштіану Роналду.

МЮ після двох матчів йде другим у групі "Е", маючи у своєму активі 3 очки. Нагадаємо, що у першому турі підопічні Еріка тен Гаґа несподівано вдома програли Реал Сосьєдаду (0:1).

Після матчу у Лізі Європи Манчестер Юнайтед повинен був зіграти у чемпіонаті з Лідсом, але поєдинок АПЛ був перенесений через смерть Її Величності, яка покинула цей світ 8 вересня.