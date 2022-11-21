Охлаждаются из-за адской жары: игроки сборной Испании заболели перед игрой ЧМ-2022
Источник:AS
Уже 23 ноября сборная Испании проведет первый матч в рамках финальной части чемпионата мира-2022 по футболу. Однако не все футболисты могут сыграть в поединке против Коста-Рики.
Из-за адской жары в Катаре национальные команды вынуждены активно использовать в своем быту кондиционеры. Из-за чего семеро футболистов " Фурии Рохи" выбыли из обоймы из-за простуды.
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Кадровые проблемы у испанцев
Пока не раскрывают имена всех игроков, но среди них точно нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората. 30-летний форвард пропустил тренировочный процесс.
Прогнозируется, что Мората успеет вернуться в команду перед стартовым матчем против Коста-Рики.
Также проблемы со здоровьем в Уго Гильямоне. Футболист испанской Валенсии получил травму колена, которая может помешать ему сыграть в первых двух поединках чемпионата мира-2022.
- Напомним, что уже 23 ноября команда Луиса Энрике проведет первый матч на Мундиале-2022. Начало встречи против Коста-Рики в 18:00.
- На ЧМ-2022 испанцы сыграют против Германии (27 ноября в 21.00) и Японии (1 декабря в 21.00). Именно Испания и Германия будут сражаться за первое место в группе "Е".