Через пекельну спеку у Катарі національні команди змушені активно використовувати у своєму побуті кондиціонери. Через що семеро футболістів "Фурії Рохи" вибули з обойми через застуду. Читайте такожКарма за травму Нкунку: Франція може втратити ще одного гравця Реала перед грою на ЧС-2022 Кадрові проблеми в іспанців Наразі не розкривають імена усіх гравців, але серед них є точно нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората. 30-річний форвард пропустив тренувальний процес. Прогнозується, що Мората таки встигне повернутись до команди перед стартовим матчем проти Коста-Рики. Також проблеми зі здоров'ям в Уго Гільямоне. Футболіст іспанської Валенсії отримав травму коліна, яка може завадити йому зіграти у перших двох поєдинках чемпіонату світу-2022. Нагадаємо, що вже 23 листопада команда Луїса Енріке проведе перший матч на Мундіалі-2022. Початок зустрічі проти Коста-Рики о 18:00. На ЧС-2022 іспанці зіграють проти Німеччини (27 листопада о 21:00) та Японії (1 грудня о 21:00). Саме Іспанія та Німеччина будуть боротись за перше місце у групі "Е".