Из-за адской жары в Катаре национальные команды вынуждены активно использовать в своем быту кондиционеры. Из-за чего семеро футболистов " Фурии Рохи" выбыли из обоймы из-за простуды.

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Кадровые проблемы у испанцев

Пока не раскрывают имена всех игроков, но среди них точно нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората. 30-летний форвард пропустил тренировочный процесс.

Прогнозируется, что Мората успеет вернуться в команду перед стартовым матчем против Коста-Рики.

Также проблемы со здоровьем в Уго Гильямоне. Футболист испанской Валенсии получил травму колена, которая может помешать ему сыграть в первых двух поединках чемпионата мира-2022.