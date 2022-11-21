Недавно появилась неприятная для французских болельщиков информация о Кариме Бенземе. Нападающий пропустит чемпионат мира по футболу. Теперь у главного тренера Дидье Дешама может возникнуть новая головная боль.
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Еще одна возможная потеря
20-летний полузащитник Реала Эдуардо Камавинга пропустил тренировку действующих чемпионов. Футболист почувствовал дискомфорт мышцы бедра. Из-за чего тренерский штаб решил поберечь молодого игрока.
Это может быть еще одна потеря для французской сборной в преддверии первого матча Мундиаля против Австралии.
На Мундиале-2022 Франции из-за травм не поможет целая группа футболистов – Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кимпембе, Карим Бензема и Кристофер Нкунку.