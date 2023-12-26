По данным СМИ, украинский нападающий мог оказаться в Жироне гораздо раньше, чем этим летом. Руководство каталонского клуба, в частности спортивный директор Кике Карсель, несколько лет следило за прогрессом Артема.
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Каталонская команда давно следила за Довбиком
Однако подписать украинца раньше было проблематично, поскольку Жирона выступала в Сегунди, а вторая лига была непривлекательным вариантом для амбициозного форварда.
После того, как каталонцы закрепились в элитном дивизионе, Артем отозвался на их предложение. Также важную роль сыграло наличие в коллективе его земляка Виктора Цыганкова, довольно быстро ставшего лидером команды.
Что известно о карьере Довбика в Жироне
- Довбик перешел в Жирону летом 2023 года.
- В нынешнем сезоне форвард сыграл за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативных передачи.
- Довбик во второй раз попал в число номинантов на звание лучшего игрока луны в Ла Лиге. Украинский футболист три матча не покидает поле без забитого мяча.
- По данным Transfermarkt, стоимость Довбика составляет 15 миллионов евро.