По данным СМИ, украинский нападающий мог оказаться в Жироне гораздо раньше, чем этим летом. Руководство каталонского клуба, в частности спортивный директор Кике Карсель, несколько лет следило за прогрессом Артема.

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Каталонская команда давно следила за Довбиком

Однако подписать украинца раньше было проблематично, поскольку Жирона выступала в Сегунди, а вторая лига была непривлекательным вариантом для амбициозного форварда.

После того, как каталонцы закрепились в элитном дивизионе, Артем отозвался на их предложение. Также важную роль сыграло наличие в коллективе его земляка Виктора Цыганкова, довольно быстро ставшего лидером команды.

Что известно о карьере Довбика в Жироне