За даними ЗМІ, український нападник міг опинитися в Жироні набагато раніше, ніж цього літа. Керівництво каталонського клубу, зокрема спортивний директор Кіке Карсель, упродовж кількох років стежило за прогресом Артема.

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Каталонська команда давно стежила за Довбиком

Однак підписати українця раніше було проблематично, оскільки Жирона виступала в Сегунді, а друга ліга була непривабливим варіантом для амбітного форварда.

Після того, як каталонці закріпилися в елітному дивізіоні, Артем відгукнувся на їхню пропозицію. Також важливу роль відіграла наявність у колективі його земляка Віктора Циганкова, який доволі швидко став лідером команди.

Що відомо про кар'єру Довбика в Жироні