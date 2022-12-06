"Надоело просить": почему лучший бомбардир УПЛ отказывается от нового контракта с Днепром-1

Сезон-2022/2023 станет последним для Артема Довбика в футболке Днепра-1. Забивной нападающий отказался продлевать контракт с украинским клубом.

Футболист не намерен надолго задерживаться в составе лидера УПЛ. Днепр-1 активно предлагает Довбику новый контракт, но Артем отказывается ставить под ним подпись.

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Довбик: Я не хочу каждое трансферное окно ходить и просить, чтобы меня отпустили

25-летнему нападающему надоело играть в УПЛ, поэтому игрок хочет переехать в топовый чемпионат Европы. Тем более что интерес со стороны европейских клубов достаточно серьезный.

Новый контракт? Я не хочу каждое трансферное окно ходить и просить, чтобы меня отпустили куда-нибудь. Потому принял решение, что ничего подписывать не буду. Я настроен ничего не подписывать сейчас, а дальше все зависит от клуба. Какие цифры бы не предложили, но мне интересно заиграть в топ-чемпионате,

– рассказал Довбык.

Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2023 года.

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