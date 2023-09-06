Крутились большие деньги: вылетевшее из еврокубков Динамо сознательно попрощалось с Сидорчуком

В начале сентября киевское Динамо решило попрощаться сразу с двумя футболистами. Если аренда Кахима Перриса в Азербайджан не будет столь заметна, то трансфер капитана Сергея Сидорчука в бельгийское Вестерло будет ощутимой для киевлян.

5 сентября киевский клуб объявил о прощании с многолетним капитаном команды. Сергей Сидорчук продолжит карьеру в бельгийском Вестерло, который после 6 туров занимает предпоследнее 15 место в Лиге Жупиле (1 балл). Неожиданно худшие дела только у Кортрейка (тоже 1 очко).

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Роковой вылет из еврокубков

Контракт 32-летнего опорника с новым клубом рассчитан на 3 года (до конца июня 2026).

Уже на следующий день после объявления этого перехода футболиста сборной Украины появились новые детали его трансфера.

Главным инициатором этого перехода Сидорчука стало руководство Динамо, захотевшее несколько разгрузить зарплатную ведомость клуба после вылета из еврокубков. Напомним, что киевляне прошли греческий Арис, но затем дважды уступили турецкому Бешикташу в борьбе за групповой раунд Лиги конференций.

Стала известна и зарплата 32-летнего игрока центра поля в Динамо. Сергей получал в год 700 тысяч евро. А это очень солидные деньги.

Стороны разошлись очень тепло. В киевском клубе поблагодарили Сергея за работу, сделав нарезку самых эмоциональных моментов Сидорчука в бело-голубой футболке. Зато футболист ответил благодарностью в сторону Динамо.

Ультрас киевлян тоже трогательно обратились к уже бывшему капитану команды. Фанаты Динамо всегда будут рады приезду Сидорчука в столицу Украины и команду, поэтому не сказали его "до свидания".

СМИ уже сообщили, кто получит капитанскую повязку в Динамо после ухода Сидорчука. Новым капитаном станет Виталий Буяльский, а вицекапитаном – Андрей Ярмоленко.

Сидорчук готовится в расположении сборной Украины, которая 9-го и 12-го сентября сыграет против Англии и Италии в отборе на Евро-2024.

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