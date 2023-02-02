Перезагрузка на Кипре: агент Беседина раскрыл секрет аренды нападающего из Динамо в Омонию

В последний день трансферного окна Динамо сообщило об аренде Артема Беседина в Омонию. Нападающий будет играть на Кипре до конца сезона-2022/2023.

30 июня 2023 года Артем Беседин вернется в расположение киевского Динамо. Эту информацию подтвердил агент футболиста Константин Нестеренко. Также представитель нападающего не стал называть клубы, тоже претендовавшие на его клиента.

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Нестеренко: Перед ним сейчас стоит задача вернуться в Динамо посильнее

Только заявил, что у 26-летнего нападающего было несколько вариантов продолжения карьеры. Во время рабочего процесса не со всеми удалось договориться, поэтому вариант с Омонией Нестеренко считает хорошим для продолжения карьеры Беседина.

По словам агента форварда, эта аренда это возможность перезагрузить карьеру Беседина, который в последнее время не поражает своей игрой в футболке Динамо.

Аренда была согласована и с президентом клуба, и с тренерским штабом. По-другому и быть не может. Это обоюдный процесс. Все надеются, что Артем вернется и будет снова радовать болельщиков. Не секрет, что последние полгода ему не удалось. Поэтому перед ним сейчас стоит задача вернуться в Динамо посильнее,

– ответил агент Беседина.

В текущем сезоне Беседин сыграл за "бело-синих" 20 матчей, в которых сделал только одну голевую передачу. Для нападающего эта статистика выглядит ужасающей из-за отсутствия результативных ударов.

Артем Беседин станет вторым украинцем в составе Омонии. С августа 2022 года за клуб из Кипра выступает атакующий полузащитник Роман Безус.

Омония после 21 тура занимает 5 место в турнирной таблице Первого дивизиона Кипра, имея в своем активе 35 очков. До ближайшего соперника, которым является Арис, отставание в 5 баллов. 2 февраля Омония сыграет на выезде против Анортосиса.