Уругвайский легионер Динамо Карлос де Пена серьезно заинтересовал другие клубы за пределами Украины. Киевляне решили всеми силами удержать лидера команды и повысили ему зарплату.

Источник: Профутбол digital

Ведущий "Профутбол digital" Владимир Зверов рассказал, что Карлос де Пена мог перебраться в заокеанский чемпионат.

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Хитрость от Динамо

Ранее Сан-Хосе пытался переманить футболиста в свою команду. Теперь де Пена попал на "глаза" другого клуба. В начале нового года динамовец имел на руках предложение одного из клубов АПЛ, который входит в топ-10 ведущих команд чемпионата.

Но президент Динамо Игорь Суркис решил сыграть на опережение и повысил зарплату Карлосу. После чего уругваец остался в столичном клубе и отправился с киевлянами на сборы.

Некоторый интерес к полузащитнику есть со стороны португальских команд.

Карлос де Пена присоединился к Динамо в апреле 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до конца 2021 года. В этом сезоне уругваец провел в "сине-белой" футболке 19 матчей, в которых забил 5 голов и еще 4 раза ассистировал партнерам по команде.