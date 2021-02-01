Уругвайський легіонер Динамо Карлос де Пена серйозно зацікавив інші клуби за межами України. Кияни вирішили всіма силами втримати лідера команди та підвищили йому зарплату.

Джерела: Профутбол digital

Ведучий "Профутбол digital" Володимир Звєров розповів, що Карлос де Пена міг перебратись у заокеанський чемпіонат.

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Хитрість від Динамо

Раніше Сан-Хосе намагався переманити футболіста у свою команду. Тепер де Пена потрапив у "око" іншого клубу. На початку нового року динамівець мав на руках пропозицію одного з клубів АПЛ, який входить у топ-10 провідних команд чемпіонату.

Але президент Динамо Ігор Суркіс вирішив зіграти на випередження та підвищив зарплату Карлосу. Після чого уругваєць залишився у столичному клубі та відправився із киянами на збори.

Деякий інтерес до півзахисника є зі сторони португальських команд.

Карлос де Пена приєднався до Динамо у квітні 2019 року. Його чинний контракт розрахований до кінця 2021 року. У цьому сезоні уругваєць провів у "блакитно-білій" футболці 19 матчів, у яких забив 5 голів та ще 4 рази асистував партнерам по команді.