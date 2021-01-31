Динамо 30 января сыграло первый контрольный спарринг на вторых тренировочных сборах в Турции. Лудогорец забил все голы во встрече, один из которых в свои ворота.

Источник: 24 канал

Киевский клуб с поражения начал второй этап подготовки перед возобновлением УПЛ. Уже в середине тайма игрок Лудогорца открыл счет, но в пользу Динамо.

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Забавный автогол

Шапаренко обыгрался в стеночку с Буяльским, полузащитник киевлян отдавал зрячую передачу на свободного Беседина. Но до нападающего мяч так и не долетел. Защитник Вердон пытался помешать передаче, но сделал это крайне неудачно, срезав мяч в сторону собственных ворот. На пути к владениям Лудогорца мяч задел ногу голкипера и полетел прямо в сетку ворот – 1:0.

Правда, киевляне не смогли забить. Болгарский клуб ответил Динамо двумя результативными ударами. В итоге – 1:2, победа Лудогорца.

Видео, как защитник Лудогорца забил в собственные ворота