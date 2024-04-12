Каталонская Жирона опубликовала заявку команды на выездной поединок против Атлетико Мадрид. В список от Мичела не попал правый вингер Виктор Цыганков.

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На выезд без лидера сборной Украины

К большому сожалению украинский футболист пропустит ближайший матч испанского первенства из-за травмы. Накануне главный тренер "красно-белых" рассказывал, что у Цыганкова есть повреждение икроножной мышцы. Поэтому его участие в игре было под вопросом. А теперь уже окончательно стало известно, что Виктор не поможет Жироне в важной встрече Ла Лиги.

Зато Артем Довбик попал в заявку Жироны, которая насчитывает 22 футболиста. У лучшего бомбардира команды будет дополнительная мотивация. В четверг, 11 апреля, Довбик победил в голосовании болельщиков за звание "Лучший игрок команды в марте".



Заявка Жироны на матч против Атлетико Мадрид / Фото каталонского клуба

Если вернуться к Цыганкову, то Виктор уже не впервые имеет проблемы с икроножной мышцей. В текущем сезоне-2023/2024 бывший динамовец принял участие в 28-ми матчах Жироны, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами.