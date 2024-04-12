Каталонская Жирона опубликовала заявку команды на выездной поединок против Атлетико Мадрид. В список от Мичела не попал правый вингер Виктор Цыганков.
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На выезд без лидера сборной Украины
К большому сожалению украинский футболист пропустит ближайший матч испанского первенства из-за травмы. Накануне главный тренер "красно-белых" рассказывал, что у Цыганкова есть повреждение икроножной мышцы. Поэтому его участие в игре было под вопросом. А теперь уже окончательно стало известно, что Виктор не поможет Жироне в важной встрече Ла Лиги.
Зато Артем Довбик попал в заявку Жироны, которая насчитывает 22 футболиста. У лучшего бомбардира команды будет дополнительная мотивация. В четверг, 11 апреля, Довбик победил в голосовании болельщиков за звание "Лучший игрок команды в марте".
Заявка Жироны на матч против Атлетико Мадрид / Фото каталонского клуба
Если вернуться к Цыганкову, то Виктор уже не впервые имеет проблемы с икроножной мышцей. В текущем сезоне-2023/2024 бывший динамовец принял участие в 28-ми матчах Жироны, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами.
- К слову, матч Ла Лиги Атлетико – Жирона начнется 13 апреля в 15:00 (по киевскому времени).
- На поле сойдутся команды, которые идут рядом в турнирной таблице после 30-ти туров. Накануне очной битвы Жирона с 65 баллами идет 3-й. Зато Атлетико занимает 4-ю строчку, имея в своем активе 58 очков.
- Последняя очная встреча Атлетико и Жироны закончилась волевой победой каталонцев 4:3.