"Проблема в клубе, а не в игроках": экс-защитник "синих" удивлен игнорированием Мудрика в Челси

По итогам двух матчей лондонское Челси смогло одолеть Боруссию Дортмунд и пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов. Однако свою руку к успеху "аристократов" не приложил Михаил Мудрик.

100-миллионное приобретение Челси во втором матче подряд наблюдает за игрой только со скамейки запасных. Грэм Поттер перестал выпускать Михаила Мудрика. В заявку на ответный поединок украинцу нашлось место, но на поле он так и не появился.

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На левом фланге атаки сыграл недавно восстановившийся от травмы Рахим Стерлинг. Но даже без украинского легионера Челси пробилось в следующий раунд Лиги чемпионов. В первой игре "аристократы" минимально проиграли "шмелям" 1:0, а уже дома взяли реванш 2:0.

Галлас: Некоторые владельцы клубов тратят деньги, просто, потому что они у них есть

Бывший защитник лондонского клуба Уильям Галлас прокомментировал отсутствие игровой практики Мудрика в последних матчах Челси. Француз удивлен таким решением Поттера.

Галлас назвал несколько вероятных причин отсутствия Михаила в последних двух поединках "синих".

Почему Мудрик не попадает в стартовый состав? Возможно, он не готов, возможно ему не подходит система клуба, возможно, он хочет играть на другой позиции – я не знаю. Некоторые владельцы клубов тратят деньги, просто потому, что они у них есть. Они даже не знают, подойдут ли эти игроки команде. Пока я не знаю, что произошло с Мудриком,

– признался Галлас.

Относительно Мудрика Михаил провел за новую команду 6 матчей, в которых не запомнился результативными действиями. Украинец может занести себе в актив только первый поединок в АПЛ против Ливерпуля. Его соглашение с "синими" рассчитано до конца июня 2031 года.

Также экс-игрок Челси вспомнил игровую практику другого новичка Челси Марка Кукурельи.

"Я ничего не имею против него, я его не знаю, но уважаю. Но это касается даже не игроков, а Челси. Если вы инвестируете столько денег в одного игрока, он присоединяется к одному из крупнейших клубов Премьер-лиги, то обычно он играет за свою сборную. А его нет в сборной Испании. Поэтому, возможно, "Челси" слишком большой клуб для него, возможно, у него нет такого качества, чтобы быть там", – высказал свое мнение "экс-аристократ".

Кукурелья, выступающий на позиции левого защитника, перебрался в Челси в августе 2022 из другого английского клуба Брайтон. Марк провел за новый коллектив уже 27 матчей, в которых отдал 2 ассиста. Его контракт с "синими" рассчитан до конца июня 2028 года.

Галлас подверг критике трансферную политику лондонского клуба, которая пока не слишком улучшает провальную ситуацию Челси.

Для меня проблема в клубе, а не в игроках. Вы должны покупать игроков, которые готовы играть за самые большие клубы и которые имеют качество, чтобы играть за самые большие клубы. Они обладают способностью справиться со всем давлением. Челси купил слишком много игроков, я не знаю, что они там делают, они не готовы,

– ответил Уильям.

Отметим, что Челси потратил на последние трансферы более 600 миллионов евро. Но далеко не все заиграли в команде и принесли результат. Подопечные Поттера продолжают проваливать сезон, только выход в четвертьфинал ЛЧ является лучиком надежды для лондонских фанатов.

В АПЛ Челси идет только 10-м, имея в своем активе 34 балла.

Уильям Галлас – 45-летний бывший защитник Челси, выступавший в Лондоне в течение 2001 – 2006 годов. Также выступал за Арсенал, Тоттенхэм, Кан, Марсель и Перт Глори. Имеет 84 сыгранных матча на уровне сборной Франции. В октябре 2014 повесил бутсы на гвоздь.