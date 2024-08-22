"Воин во всех отношениях": американский тренер сравнил бой Деревянченко с войной в Украине

Тедди Атлас прокомментировал бой Сергея Деревянченко против Кристиана Мбилли. В частности он сравнил противостояние с войной в Украине.

В ночь с 17 на 18 августа в Канаде состоялся вечер бокса, где главным событием стал бой Сергея Деревянченко и Кристиана Мбилли. Украинец проиграл единогласным решением судей.

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Бой Деревянченко сравнили с войной в Украине

Атлас отметил, что Деревянченко украл для него этот вечер из-за мужества и характера.

Если вы удивляетесь, почему Украина не была завоевана большей, огромной армией России, почему она еще не была завоевана ими в течение всего этого времени, то все, что вам нужно сделать, посмотреть на Деревянченко. Посмотрите на него. Именно поэтому народ Украины до сих пор воюет, поэтому он до сих пор на той войне, поэтому они не были завоеваны Россией. Потому что на той стороне воюют другие мужчины с таким характером. Деревянченко – воин во всех отношениях, и да это частично связано с его культурой, страной. Это гордый украинец. И я не говорю, что надо быть украинцем, чтобы быть жестким и гордым, я просто говорю об этом конкретном парне,

– рассказал американский тренер.

В частности он поделился, что это было чрезвычайно, что он прошел полную дистанцию.

"Я честно думал, что бой надо было остановить. Я думаю, что судья или его угол должны были остановить это, потому что боксер не сделал бы этого. Вы должны защитить такого бойца от него самого", – добавил Тедди Атлас.

Напомним. В третьем раунде Деревянченко получил травму левой руки, однако решил продолжить бой.

Отметим, что главной целью украинского боксера остается завоевание титула. Перед боем с Мбилли, Деревянченко говорил, что будет боксировать еще два года.