Поэтому "запоребриком" или играют между собой, или же проводят товарищеские матчи со сборными, которые соглашаются запятнать свою репутацию. Чтобы как-то повысить свой статус в глазах местного населения там уже дошли до того, что начали придумывать фантастические победы в стиле Северной Кореи.

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Фейк 80 уровня

Накануне в России состоялся "элитный" международный турнир Кубок Дружбы-2024. Тамошние СМИ заявили, что в одном из матчей пермский клуб Парма одержал разгромную победу над национальной сборной Колумбии с невероятным счетом – 155:53.

Пропагандисты подчеркивали, что победа была одержана именно над "национальной сборной Колумбии". Они были уверены, что все поверят, что 58-я сборная в мировом рейтинге могла проиграть российскому клубу с разницей в более 100 очков.

Однако ложь вскрылась довольно быстро. Как только до Колумбии дошли сенсационные победные новости из России, местная федерация баскетбола отреагировала на такое "поражение":

Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в Кубке Дружбы в России. Мы не давали одобрения ни одному клубу или учебному заведению страны на участие в турнире. КФБ предпримет юридические действия в связи с ненадлежащим использованием без предварительного разрешения нашего изображения или логотипа.

Кого же в России одели в форму сборной Колумбии остается неизвестным, но динамика создания "мощных побед" уже и в спорте очень показательна.