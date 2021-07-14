Почему бил 19-летний Сака: игроки Англии разъярены решением тренера в финале Евро-2020

Сборная Англии выронила из рук трофей Евро-2020. Италия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти, которая стала настоящим кошмаром для команды Гарета Саутгейта.

Гнев лидеров сборной Англии

Довольно странное решение принял главный наставник Англии Гарет Саутгейт. Он дал указание пробивать пенальти молодым футболистам, за спинами которых еще нет той уверенности, что у лидеров команды.

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Сразу нескольких футболистов сборной шокировало решение специалиста назначить на пробитие решающего пенальти Букайо Саку, которому всего 19 лет.

В составе команды были более опытные игроки, но Саутгейт сделал выбор в пользу молодости и таланта и прогадал. Сака не смог переиграть Доннаруму.

Напомним, что финал Евро-2020 закончился серией послематчевых пенальти, где точнее были итальянцы. Опытные Гарри Кейн и Гарри Магвайр уверенно реализовали свои удары, а дальше на футбольном поле произошло что-то ужасное для англичан.

Сразу три удара "трех львов" не влетели в сетку ворот Италии. Маркус Рашфорд попал в стойку, а полузащитники Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли переиграть голкипера Джанлуиджи Доннаруму.

Как футболисты били пенальти в финале Евро-2020: видео