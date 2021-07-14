Гнів лідерів збірної Англії

Доволі дивне рішення прийняв головний наставник Англії Гарет Саутгейт. Він довірив пробивати пенальті молодим футболістам, за спинами яких ще немає тої впевненості, що у лідерів команди.

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Відразу кількох футболістів збірної шокувало рішення спеціаліста призначити на пробиття вирішального пенальті Букайо Саку, якому лише 19 років.

У складі команди були більш досвідчені гравці, але Саутгейт зробив вибір на користь молодості та таланту, але прогадав. Сака не зміг переграти Доннаруму.

Нагадаємо, що фінал Євро-2020 закінчився серією післяматчевих пенальті, де точнішими були італійці. Досвідчені Гаррі Кейн та Гаррі Магвайр впевнено реалізували свої удари, а далі на футбольному полі відбулось щось жахливе для англійців.

Відразу три удари "трьох левів" не влетіли у сітку воріт Італії. Маркус Рашфорд влучив у стійку, а півзахисники Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли переграти голкіпера Джанлуїджі Доннаруму.

Як футболісти били пенальті у фіналі Євро-2020: відео