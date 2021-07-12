"Хотел пробить, но тренер решил иначе"

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш, который выдал хорошие игры на чемпионате Европы, эмоционально отреагировал в соцсетях на обвинения. Аналитики считают, что футболист не сказал тренеру Гарету Саутгейту, что хочет пробивать пенальти.

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Игрок Астон Виллы был готов морально участвовать в серии послематчевых пенальти. Но наставник "трех львов" отдал предпочтение другим футболистам. Грилиш в твиттер ответил на пост Sky Sport News.

Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и на этот раз он сделал это. Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не вызывался бить пенальти, когда на самом деле сказал, что возьмусь...

– написал полузащитник.