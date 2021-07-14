Гнев лидеров сборной Англии

Довольно странное решение принял главный наставник Англии Гарет Саутгейт. Он дал указание пробивать пенальти молодым футболистам, за спинами которых еще нет той уверенности, что у лидеров команды.

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Сразу нескольких футболистов сборной шокировало решение специалиста назначить на пробитие решающего пенальти Букайо Саку, которому всего 19 лет.

В составе команды были более опытные игроки, но Саутгейт сделал выбор в пользу молодости и таланта и прогадал. Сака не смог переиграть Доннаруму.

Напомним, что финал Евро-2020 закончился серией послематчевых пенальти, где точнее были итальянцы. Опытные Гарри Кейн и Гарри Магвайр уверенно реализовали свои удары, а дальше на футбольном поле произошло что-то ужасное для англичан.

Сразу три удара "трех львов" не влетели в сетку ворот Италии. Маркус Рашфорд попал в стойку, а полузащитники Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли переиграть голкипера Джанлуиджи Доннаруму.

Как футболисты били пенальти в финале Евро-2020: видео