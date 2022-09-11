Большая потеря для каталонцев

34-летний полузащитник встретился с президентом Барселоны Жоаном Лапортой, чтобы рассказать о своих будущих планах, не связанных с каталонским клубом. Серхио Бускетс планирует продолжить карьеру в МЛС.

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Испанец покинет Каталонию после окончания сезона-2022/2023, который станет для него последним Барселоной. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

Это будет большим уроном для каталонцев в центре поля. Бускетс – многолетний лидер, заслуживший звание капитана команды.

В новом сезоне капитан Бускетс отыграл в футболке Барселоны 4 матча, в которых не запомнился результативными действиями.

Барселона в последнем матче обыграла на выезде Кадис (0:4). После пяти туров подопечные Хави лидируют в Ла Лиге. Каталонский клуб опережает на одно очко Реал – 13 баллов против 12 у мадридцев.

Что известно о карьере Бускетса в Барселоне