Причиной этому стало повреждение у форварда. Конкретной информации о травме не было, однако 27-летний игрок покинул лагерь национальной команды.

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Что случилось с Довбиком

Он возвращается в расположение Ромы, где будет восстанавливаться под наблюдением врачей. Подробности относительно повреждения Артема Довбика сообщил итальянский журналист Филиппо Бьяфора.

После матча с Ювентусом у Артема Довбика возникла проблема с приводящей мышцей. Это несерьезная проблема, Рома попытается восстановить футболиста к матчу с Дженоа. Игрок возвращается в Италию после проверок со сборной Украины,

– написал журналист.

Отметим, что поединок четвертого тура Серии А с Дженоа состоится 15 сентября. Команда Руслана Малиновского дома будет принимать "волков" в 13:30.

К слову. Артем Довбик стал первым украинцем за 18 лет, который попал в список претендентов на "Золотой мяч". Имя победителя престижной награды станет известно 28 октября.

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик провел за Рому 3 матча, результативными действиями не отличался.