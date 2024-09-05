Причиною цьому стало пошкодження у форварда. Конкретної інформації щодо травми не було, проте 27-річний гравець залишив табір національної команди.

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Що сталося з Довбиком

Він повертається у розташування Роми, де буде відновлюватися під наглядом лікарів. Подробиці щодо пошкодження Артема Довбика повідомив італійський журналіст Філіппо Бьяфора.

Після матчу з Ювентусом в Артема Довбика виникла проблема з привідним м’язом. Це несерйозна проблема, Рома спробує відновити футболіста до матчу з Дженоа. Гравець повертається до Італії після перевірок зі збірною України,

– написав журналіст.

Зазначимо, що поєдинок четвертого туру Серії А з Дженоа відбудеться 15 вересня. Команда Руслана Маліновського вдома прийматиме "вовків" о 13:30.

До слова. Артем Довбик став першим українцем за 18 років, який потрапив у список претендентів на "Золотий м'яч". Ім'я переможця престижної нагороди стане відомо 28 жовтня.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Довбик провів за Рому 3 матчі, результативними діями не відзначався.