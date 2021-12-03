Скандальный эпизод

Арсенал вышел вперед в этом матче на 13-й минуте, когда Смит-Роу отправил мяч в ворота соперников. Сделал он это тогда, когда голкипер соперников лежал на газоне, получив повреждение. Полузащитник пробил в угол ворот мимо Де Хеа.

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Арбитр встречи Мартин Аткинсон остановил игру, чтобы медики смогли оказать помощь вратарю. А потом засчитал гол Арсеналу.

Оказалось, что при подаче с углового Де Хеа получил повреждение, когда его же одноклубник Фред наступил ему на ногу. После этого он упал на газон.

Актинсон в это время не остановил игру, потому что не заметил, что Де Хеа упал на газон. А когда уже готов было это сделать, то мяч залетел в ворота МЮ.

Момент проверили на VAR. Поскольку фола со стороны игроков Арсенала зафиксировано не было, а сама игра не была остановлена ​​до тех пор, как мяч пересек линию ворот, арбитр не имел возможности его не засчитать. Следовательно гол был засчитан и Арсенал вышел вперед в счете.

Но этот гол не помог Арсеналу в этом матче. Игра закончилась победой МЮ со счетом 3:2 – дублем отличился Криштиану Роналду. Первый из его голов в этом матче стал для него 800-м на профессиональном уровне.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Арсенал