Скандальний епізод

Арсенал вийшов вперед в цьому матчі на 13-й хвилині, коли Сміт-Роу відправив м'яч у ворота суперників. Зробив він це тоді, коли голкіпер суперників лежав на газоні, отримавши ушкодження. Півзахисник пробив у кут воріт повз Де Хеа.

Детальніше Історичний дубль Роналду допоміг Манчестер Юнайтед перемогти Арсенал: відеоогляд гри

Арбітр зустрічі Мартін Аткінсон зупинив гру, щоб медики зуміли надати допомогу воротарю. А згодом зарахував гол Арсеналу.

Виявилося, що під час подачі з кутового Де Хеа отримав ушкодження, коли його ж одноклубник Фред наступив йому на ногу. Саме після цього він впав на газон.

Актінсон в цей час не зупинив гру, адже не помітив, що Де Хеа впав на газон. А коли вже готовий був це зробити, то м'яч залетів у ворота МЮ.

Момент перевірили на VAR. Оскільки фолу зі сторони гравців Арсеналу зафіксовано не було, а сама гра не була зупинена до того часу, коли м'яч перетнув лінію воріт, арбітр не мав можливості його не зарахувати. Відтак гол було зараховано, і Арсенал вийшов вперед в рахунку.

Та цей гол не допоміг Арсеналу в цьому матчі. Гра закінчилася перемогою МЮ з рахунком 3:2 – дублем відзначився Кріштіану Роналду. Перший з його голів в цьому матчі став для нього 800-им на професійному рівні.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал