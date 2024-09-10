Хочу быть в Киеве, – Шевченко о возвращении в Украину

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о своем возвращении в Украину. В частности он прокомментировал решение с точки зрения войны.

25 января УАФ единогласно поддержала Андрея Шевченко на выборах президента организации. На посту он заменил Андрея Павелко, которому выразили недоверие из-за ряда коррупционных скандалов.

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Шевченко о решении жить в Украине

Председатель УАФ отметил, что он хочет помогать стране и военным, а также адаптировался к новым условиям.

Я не сижу на месте, много езжу, бываю в опасных районах. Поддерживаю военных, медиков, всех. Это жизнь наша, надо адаптироваться. Главное сделать так, чтобы мы были едины, чтобы каждый делал ту работу, которую он делает лучше всего. Я принял важное для себя решение: сказал, что хочу быть в Киеве, хочу вернуться в Украину,

– отметил Андрей Шевченко.

Отметим, что в начале июня в интервью The Guardian рассказал, почему решил подать свою кандидатуру на пост президента Украинской ассоциации футбола.