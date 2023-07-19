В этом поединке Мирча Луческу не мог рассчитывать на недавно вернувшегося к киевлянам Андрея Ярмоленко. Однако и без опытного вингера было кому забивать. Сидорчук, Бенито и дубль Волошина принесли разгромную победу "бело-синим" 4:0.

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Неожиданная потеря

Впоследствии стало известно, почему Ярмоленко не было в заявке на матч против Ариса. В преддверии поединка Андрею удалили зуб мудрости.

Также из-за травмы контрольные матчи пропускает Сергей Булеца, которому предсказывают уход из киевского клуба. Сейчас футболист занимается по индивидуальной программе из-за повреждения голеностопа.

Напомним, что 1 июля 2023 года 33-летний правый вингер вернулся в Динамо, подписав контракт на 2 года – 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне Андрей выступал под руководством Сергея Реброва в Аль-Айне из ОАЭ.

К слову. Ярмоленко уже выступал за первую команду Динамо с 2008 по 2017 годы. Провел в бело-синей футболке 340 матчей – 137 голов и 90 ассистов.

19 июля подопечные Луческу сыграют против Аль-Хиляля.

Видеообзор матча Динамо – Арис

Уже 30 июля киевляне проведут свой первый матч в новом сезоне УПЛ-2023/2024. Соперником динамовцев будет Минай.