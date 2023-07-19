У цьому поєдинку Мірча Луческу не міг розраховувати на Андрія Ярмоленка, який нещодавно повернувся до киян. Однак і без досвідченого вінгера було кому забивати. Сидорчук, Беніто та дубль Волошина принесли розгромну перемогу "біло-синім" 4:0.

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Несподівана втрата

Згодом стало відомо, чому Ярмоленка не було у заявці на матч проти Аріса. Напередодні поєдинку Андрію видалили зуб мудрості.

Також через травму контрольні матчі пропускає Сергій Булеца, якому пророкують відхід із київського клубу. Наразі футболіст займається за індивідуальною програмою через пошкодження гомілкостопа.

Нагадаємо, що 1 липня 2023 року 33-річний правий вінгер повернувся до Динамо, підписавши контракт на 2 роки – 30 червня 2025 року. У минулому сезоні Андрій виступав під керівництвом Сергія Ребров в Аль-Айні із ОАЕ.

До слова. Ярмоленко вже виступав за першу команду Динамо з 2008-го по 2017-й роки. Провів у біло-синій футболці 340 матчів – 137 голів та 90 асистів.

19 липня підопічні Луческу зіграють проти Аль-Хіляля.

Відеоогляд матчу Динамо – Аріс

Вже 30 липня кияни проведуть свій перший матч у новому сезоні УПЛ-2023/2024. Суперником динамівців буде Минай.