По мнению известного комментатора, сезон-2023/2024 станет последним в тренерской карьере наставника Динамо. Потому Мирча Луческу захочет поставить мажорную и победную точку на своей работе тренера.

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Цыганик: Для Луческу будет принципиально выиграть какой-нибудь турнир и поехать домой с кубком

Игорь Цыганик уверен, что "Мистер" сделает все, чтобы его команда завоевала хотя бы один трофей в следующем сезоне, чтобы с кубком вернуться домой. Об этом свидетельствует и подбор футболистов и возвращение капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Я на 99% уверен, что следующий сезон – последний в тренерской карьере Луческу. У него последний год по контракту и последний шанс уйти победителем. Выстраивать стратегию на несколько лет и делать какие-то ставки сейчас будет не очень хорошо,

– сказал украинский журналист.

"Для Луческу будет принципиально выиграть какой-нибудь турнир и поехать домой с кубком. Если сезон будет неудачным, конец карьеры будет "смазанным". Это понимают и футболисты. Луческу еще зимой говорил с Ярмоленко, но тогда был контракт. Теперь Ярмоленко вернулся. Луческу очень рассчитывает на него и хочет, чтобы его харизма вытащила молодых игроков на следующий уровень", – добавил Цыганик.

Обратите внимание! Контракт Луческу с Динамо рассчитан до конца июня 2024 года.

Журналист сделал еще прогноз нового тренера Динамо после ухода Луческу. Преемником румына может стать Александр Шовковский, входящий в тренерский штаб Мирчи, и заменявший "Мистера", когда тому делали операцию на ноге.

Болельщики и сам Луческу уже своими глазами увидел, как будет играть Динамо под руководством СаШо.

Напомним, что уже 30 июля "Динамо" проведет свой первый матч в сезоне-2023/2024. Соперником "бело-синие" будет Минай.

Динамовская карьера Мирчи Луческу