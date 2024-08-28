У 17-летней российской фигуристки обнаружили положительные допинг-пробы. Варвару Горобченко наказали дисквалификацией.

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На какой срок выбыла россиянка

В пробе Горобченко было найдено мельдоний и сибутрамин, которые являются запрещенными веществами для употребления в спорте. Она получила дисквалификацию на 5 лет, сроком с 15 мая 2023 года до 14 мая 2028 года.

Ранее допинг подтвердили и у Камиллы Валиевой, которая была участницей Олимпиады-2022.

Справка. Украинский фигурист Иван Шмуратко в январе 2024 года заявил, что россиян и белорусов отстранили от соревнований в фигурном катании, однако несмотря на это они выступают в составах других стран.

Отметим, что одной из тренеров Варвары Горобченко является олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая, мужа которой мобилизовали к участию в войне против Украины в ноябре 2022 года.